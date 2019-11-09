8 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı! Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarından izleyici ile buluşan dizi ve filmler, 8 Kasım reyting sonuçlarında birinci olabilmek için yarışıyor. Hercai, Arka Sokaklar, Payitaht: Abdülhamid gibi en çok izlenen dizilerin rekabet ettiği 9 Kasım Cuma günü, reyting sıralamalarında kim birinci oldu? Dün akşam en çok hangi dizi ya da film izlendi? Diziler arasında yaşanan yarışı ATV ekranlarında yayınlanan Hercai galip çıktı. Peki dün en çok izlenen yapım ne oldu? İşte detaylar…

TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM REYTİNG SONUÇLARI

HERCAI ATV FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER ARKA SOKAKLAR HERCAI (ÖZET) ATV ARKA SOKAKLAR (ÖZET) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT RECEP IVEDIK 5 (T.S) SEVDIM SENI BIR KERE SHOW ANA HABER GULDUR GULDUR SHOW

AB GRUBUNDA İLK 10 PROGRAM

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER HERCAI PAYITAHT ABDULHAMID GULDUR GULDUR SHOW RECEP IVEDIK 5 (T.S) ARKA SOKAKLAR GULDUR GULDUR SHOW (ÖZET) SEVDIM SENI BIR KERE HAVA DURUMU ARKA SOKAKLAR (ÖZET)