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8 Kasım Cuma açıklandı! Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Pek çok dizi, film ve çeşitli yapımlar, reyting sonuçlarında ilk sıralarda yer alabilmek için kıyasıya bir yarış içerisinde. Her sabah açıklanan reyting sonuçlarında, bir önceki günün belirli kullanıcı gruplarında en çok izlenen yapımlarına yer veriliyor. Özellikle 8 Kasım 2019 Cuma akşamı ekrana gelen Hercai ve Arka Sokaklar dizilerinin izleyenleri, “ açıklandı mı?” sorgusu ile 8 Kasım reyting sonuçlarını yoğun olarak araştırıyor. 8 Kasım Hercai, Arka Sokaklar reyting sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? İşte merak edilen soruların cevapları!

Giriş Tarihi: 9.11.2019 14:00 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 14:00
8 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı! Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarından izleyici ile buluşan dizi ve filmler, 8 Kasım reyting sonuçlarında birinci olabilmek için yarışıyor. Hercai, Arka Sokaklar, Payitaht: Abdülhamid gibi en çok izlenen dizilerin rekabet ettiği 9 Kasım Cuma günü, reyting sıralamalarında kim birinci oldu? Dün akşam en çok hangi dizi ya da film izlendi? Diziler arasında yaşanan yarışı ATV ekranlarında yayınlanan Hercai galip çıktı. Peki dün en çok izlenen yapım ne oldu? İşte detaylar…

TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM REYTİNG SONUÇLARI

  1. HERCAI ATV
  2. FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
  3. ARKA SOKAKLAR
  4. HERCAI (ÖZET) ATV
  5. ARKA SOKAKLAR (ÖZET)
  6. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
  7. RECEP IVEDIK 5 (T.S)
  8. SEVDIM SENI BIR KERE
  9. SHOW ANA HABER
  10. GULDUR GULDUR SHOW

AB GRUBUNDA İLK 10 PROGRAM

  1. FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
  2. HERCAI
  3. PAYITAHT ABDULHAMID
  4. GULDUR GULDUR SHOW
  5. RECEP IVEDIK 5 (T.S)
  6. ARKA SOKAKLAR
  7. GULDUR GULDUR SHOW (ÖZET)
  8. SEVDIM SENI BIR KERE
  9. HAVA DURUMU
  10. ARKA SOKAKLAR (ÖZET)
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