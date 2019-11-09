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Aşağı Avusturya Yukarı Avusturya'nın neresindedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Aşağı Avusturya Yukarı Avusturya'nın neresindedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.11.2019 23:03 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 23:09
Aşağı Avusturya Yukarı Avusturya'nın neresindedir?

Aşağı Avusturya Yukarı Avusturya'nın neresindedir?

A- Kuzeyinde

B- Güneyinde

C- Doğusunda

D- Batısında

Doğru cevap: Doğusunda

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Aşağı Avusturya Yukarı Avusturya'nın neresindedir?
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