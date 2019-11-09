Aşk Nerede filmi kaç yılında, nerede çekildi? Filmin sonu nasıl bitiyor? Filmin konusu ve oyuncuları

2015 yılında vizyona giren romantik komedi türündeki bir Türk yapımı olan Aşk Nerede filmi bu akşam TV izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Kafasında tasarladığı ideal erkek modeline uygun bir eş adayı ile henüz tanışamayan bir kadın ile yakışıklı bir taksi şoförünün tatlı atışmalarından beslenerek ortaya çıkan senaryosu ile izleyenlere seyir zevki yaşatan Aşk Nerede filminin sonu nasıl bitiyor? İşte filme dair merak edilen sorular ve cevapları.

AŞK NEREDE FİLMİNİN KONUSU

Aşk Nerede? artık evlenmek ve bir aile kurmak isteyen ama kendisine uygun, dahası kafasında çizdiği ideal erkek profiline uygun bir koca adayı bulamamış bir kadın ile yakışıklı bir taksi şoförü arasında ansızın ortaya çıkan aşkı beyazperdeye taşıyor. Romantik komedi türündeki filmin başrollerinde Ayça Erturan ve Faik Ergin yer alırken, yapımın senarist ve yönetmenliği Semra Dündar'a ait. Filmde ayrıca Eylül Öztürk, Oya Aydoğan, Kadir Çöpdemir, Doğancan Özadlı, Mustafa Şen, Leyla Üner Ermaya, Selahattin Taşdöğen, Kemal Öğün ve Gönül Dostu Şener isimleri oyuncu kadrosunda yer alıyor.

AŞK NEREDE FİLMİNİN OYUNCULARI

Aşk Nerede filmi oyuncu kadrosunda Ayça Erturan, Faik Ergin, Oya Aydoğan, Kadir Çöpdemir ve Selahattin Taşdöğen yer alıyor.

AŞK NEREDE FİLMİ KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde özellikle Kale içi, Saat kulesi, Düden Şelalesi gibi simge mekanlarda yapılan çekimlerle kentin doğal görüntüsünü kullanmayı ve Antalya'yı tanıtma amacı taşıdıklarını belirten senarist ve yönetmen Semra Öğün, kent merkezinde uzun zamandır bir film çekilmediğini söylemişti.