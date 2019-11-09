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Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine barkod sistemini geliştirmiştir?
Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine barkod sistemini geliştirmiştir?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine barkod sistemini geliştirmiştir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 9.11.2019 23:11Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 23:13
Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine barkod sistemini geliştirmiştir?