Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine barkod sistemini geliştirmiştir?

Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine barkod sistemini geliştirmiştir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine barkod sistemini geliştirmiştir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.11.2019 23:11 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 23:13
Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine barkod sistemini geliştirmiştir?

Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine barkod sistemini geliştirmiştir?

A- Sakız kağıdı

B- Sahil kumu

C- Pizza hamuru

D- Çimento harcı

Doğru cevap: Sahil kumu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine barkod sistemini geliştirmiştir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN