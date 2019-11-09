Benim Tatlı Yalanım 21.bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler olacak?

Star Tv ekranlarında yer alan Benim Tatlı Yalanım 21.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken hayranları ise arama motorlarında "Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler olacak?" araştırması yapıyorlar. Başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın paylaştığı Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler olacak? İşte merakla beklenen fragman ve bölüm detayları…

BENİM TATLI YALANIM 21. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nejat, Suna ve Kayra'yla beraber sürpriz bir tatile çıkıyor.

Mahkeme Kayra'nın geçici velayetini Aylin'e vermiştir. Velayet davası süresince Nejat, Kayra'yı sadece mahkemenin belirlediği tarihlerde görecektir. Kayra evinden ayrılacaktır. Nejat, yıkılır. Kızından ayrılmak istememektedir. Bu sırada Nejat'ın aklına çılgınca bir fikir gelir. Nejat eve döndüğünde Suna endişeyle Nejat'ı beklemektedir. Nejat, mahkemenin sorunsuz geçtiğini söyler. Suna'nın bavulunu hazırlamasını ister. Nejat, Suna ve Kayra'yla beraber sürpriz bir tatile çıkacaktır.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Benim Tatlı Yalanım 21. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı