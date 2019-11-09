Hercai 21.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu?

Hercai son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı oldukça merak ediliyor. Dizinin hayranları hiçbir bölümü kaçırmak istemezken dizi biter bitmez yeni bölüm fragmanı için geri sayım yapıyor. ATV ekranlarının rekor kıran dizisi "Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arayan dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Dün akşamki son bölüm ile yine nefesleri kesen Hercai 21.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (20.BÖLÜM)

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?

HERCAİ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimizin içinde olacaktır.