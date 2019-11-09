Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hercai 21.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu?

21.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu?

ekranlarının rekor kıran dizisi dün akşam son bölümü ile ekranlara geldi. Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren oldukça beğenilen dizi her hafta zirveye oturuyor. Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan’la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran’ı görünce büyük şok geçirir ve her şey orada başlar. Nefes kesen son bölümü ile Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu?

Giriş Tarihi: 9.11.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 11:56
Hercai 21.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu?

Hercai son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı oldukça merak ediliyor. Dizinin hayranları hiçbir bölümü kaçırmak istemezken dizi biter bitmez yeni bölüm fragmanı için geri sayım yapıyor. ATV ekranlarının rekor kıran dizisi "Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arayan dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Dün akşamki son bölüm ile yine nefesleri kesen Hercai 21.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (20.BÖLÜM)

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?

HERCAİ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimizin içinde olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hercai 21.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN