Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de az önce çıkan o sorunun yanıtı...

İyi, kötü ve Çirkin adlı western filminin, "İyi", kötü ve çirkin lakaplı karakterinin finaldeki üçlü düello sahnesi nasıl sonuçlanır?

A:) İyi ölür, Kötü ve Çirkin hayatta kalır

B:) Kötü ölür, İyi ve Çirkin hayatta kalır

C:) İyi hayatta kalır, Kötü ve Çirkin ölür

D:) Kötü hayatta kalır, İyi ve Çirkin ölür

Doğru cevap: B:) Kötü ölür, İyi ve Çirkin hayatta kalır