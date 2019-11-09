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İyi, adlı western filminin, "İyi", kötü ve çirkin lakaplı karakterinin finaldeki üçlü düello sahnesi nasıl sonuçlanır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve İyi, adlı western filminin, "İyi", kötü ve çirkin lakaplı karakterinin finaldeki üçlü düello sahnesi nasıl sonuçlanır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.11.2019 23:49 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 00:03
İyi, kötü ve Çirkin adlı western filminin, İyi, kötü ve çirkin lakaplı karakterinin finaldeki üçlü düello sahnesi nasıl sonuçlanır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de az önce çıkan o sorunun yanıtı...

İyi, kötü ve Çirkin adlı western filminin, "İyi", kötü ve çirkin lakaplı karakterinin finaldeki üçlü düello sahnesi nasıl sonuçlanır?

A:) İyi ölür, Kötü ve Çirkin hayatta kalır
B:) Kötü ölür, İyi ve Çirkin hayatta kalır
C:) İyi hayatta kalır, Kötü ve Çirkin ölür
D:) Kötü hayatta kalır, İyi ve Çirkin ölür

Doğru cevap: B:) Kötü ölür, İyi ve Çirkin hayatta kalır

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İyi, kötü ve Çirkin adlı western filminin, "İyi", kötü ve çirkin lakaplı karakterinin finaldeki üçlü düello sahnesi nasıl sonuçlanır?
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