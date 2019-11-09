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Tokatçı filminde geçen Şogun! Teybiko çalıştırdinko şeklindeki diyalog hangi ikisi arasındadır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve --- sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.11.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 22:26
Tokatçı filminde geçen Şogun! Teybiko çalıştırdinko şeklindeki diyalog hangi ikisi arasındadır?

Tokatçı filminde geçen Şogun! Teybiko çalıştırdinko şeklindeki diyalog hangi ikisi arasındadır?

Doğru cevap: D- Kemal Sunal - Şevket Altuğ

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Tokatçı filminde geçen Şogun! Teybiko çalıştırdinko şeklindeki diyalog hangi ikisi arasındadır?
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