Türkler Çıldırmış Olmalı nerede çekildi? Türkler Çıldırmış Olmalı filmi konusu ve oyuncuları

Sinemaseverlerin yakından tanıdığı isimlerin başrollerini paylaştığı Türkler Çıldırmış Olmalı filmi, izleyenlere eğlenceli saatler geçirtmeye hazırlanıyor. Bu akşam Show TV'de yayınlanacak film öncesi, "Türkler Çıldırmış Olmalı filmin konusu ne? Filmde hangi oyuncular oynuyor?" soruları araştırılıyor. Öte yandan filmin nerede çekildiği de ayrı bir merak konusu. Bilindiği üzere filmdeki hikayenin büyük bir çoğunluğu Somali'de geçiyor. Bu yüzden "Türkler Çıldırmış Olmalı filmi nerede çekildi?", filmi izleyenler için ayrı bir merak konusu oluşturuyor.

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

4 milyon dolarlık bir bütçe ayrılan film için Bahçeköy'e Afrikalı bir yerli köyü ve Somalili bir korsan şehri kuruldu. Yerli köyünün orijinaline çok yakın olabilmesi için her detay düşünüldü ve tasarımı Kenyalı bir sanat ekibinin danışmanlığında yürütüldü.

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI FİLMİ KONUSU

"Türkler Çıldırmış Olmalı" filmi, Türkiye'nin en zengin işadamının ailesi ile dünya turuna çıkması ve Güney Afrika kıyılarında Somalili korsanlar tarafından kaçırılması ile başlıyor. Korsanlar işadamı için Türkiye'den yüklü miktarda fidye istiyorlar. Türk Hükümeti de işadamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar veriyor. Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de 'Her Türk asker doğar' sözünden yola çıkarak illegal bir tim oluşturuluyor; Hükümlülerden oluşan ve şartlı tahliye anlaşması yapılan bu timde; Hanutçuluk yapan dolandırıcı Kuru Kadir (Peker Açıkalın), elektronik mühendisi ancak korsan CD basmaktan sabıkalı Korsan Ercüment (Durul Bazan), sokaklarda büyümüş, tek derdi ünlü bir şarkıcı olmak isteyen, düğün şarkıcısı Kirli Şahin (Önder Açıkbaş), korkak kumarcı Kadırgalı Sarı Recep (Timur Acar), kuru sıkı tabancaların namlularını delerek gerçek tabancaya çevirip satmaktan hüküm giyen Laz Mahmut (Erdem Akakçe), Başbakan dahil birçok üst düzey bürokratı dolandıran Mahsun Güler (Ruhi Sarı) ve uluslararası birçok terör operasyonunu başarı ile yönetmiş ancak bir sebeple hapishaneye düşmüş Albay Mehmet Kara (Burhan Öçal) vardır.

Bir hafta gibi kısa bir sürede operasyon için bu ekibi eğitmek, timin liderleri Albay Mehmet Kara ve onun güzelliği kadar sertliği ve disiplini ile de tanınan kızı, yüzbaşı Asena (Zeynep Beşerler)'ya düşer.

Eğitimden sonra Somali'ye bırakılan ekip Somalili korsanlar ve Afrikalı yerliler ile mücadele ederler. Aslında bir yolunu bulup Afrika'dan kaçmayı düşünen ekip, Fahri Bey ve ailesi için istenen iki yüz milyon dolarlık fidyeyi duyunca fikir değiştirir. Artık tek bir amaçları vardır; Türkiye'nin en zengin işadamı ve ailesini kurtarıp yüklüce bahşiş almak… Afrika yerli kabilesinin şamanı eski uzman çavuş (Kadir Çöpdemir)'de onlara bu maceralarında yardımcı olacaktır.

Bu arada Somalili korsanların lideri Adbul Hasbi Aden'de (Erdal Tosun), Türk işadamı Fahri Bayer'in (Levent Özdilek) ve eşi Şenay Bayer'in (Oya Aydoğan) kızları Tuğçe'ye (Tuba Ünsal) aşık olur.

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI OYUNCULARI

Zeynep Beşerler: Asena

Ruhi Sarı: Mahsun Güler

Erdal Tosun: Adbul Hasbi Aden

Kadir Çöpdemir: Şaman

Peker Açıkalın: Kuru Kadir

Burhan Öcal: Albay Mehmet Kara

Önder Açıkbaş: Kirli Şahin

Erdem Akakçe: Laz Mahmut