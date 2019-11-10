Aşk Ağlatır 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır 10. bölüm fragmanında Yusuf Ada'dan özür diliyor!

Aşk Ağlatır yeni bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin hayranları bu akşam ekrana gelecek olan dizinin detayları öğrenmek istiyor. Aşk Ağlatır son bölümde Rüzgar'dan gelen aşk itirafı herkesi heyecanlandırmıştı. Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır 10. yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

AŞK AĞLATIR 10. BÖLÜM FRAGMANI

Aşk Ağlatır 10. Bölüm (10 Kasım 2019 Pazar) 2. Fragmanı yayınlandı izle!

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada'ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır. Ada ise Yusuf'tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada Yusuf'a kızgındır.

Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul'da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır.

İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail'in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.