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10.bölüm fragmanı yayında! Aşk Ağlatır yeni bölümde neler oluyor? Rüzgar ne yapacak?

yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ’de Pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Aşk Ağlatır yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Geçen haftaki son bölümde Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul'da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde ise Çiçek’in öğrendiklerini Yusuf’a söylemesine engel olmaya çalışan Nalan, onu durdurmaya çalışırken merdivenlerden düşmesine neden olur. Peki Aşk Ağlatır 10. yeni bölümde neler oluyor? İşte tüm ayrıntılar

Giriş Tarihi: 10.11.2019 16:39
Aşk Ağlatır 10.bölüm fragmanı yayında! Aşk Ağlatır yeni bölümde neler oluyor? Rüzgar ne yapacak?

Ekranların sevilen dizisi Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Pazar akşamlarının reyting rekoru kıran dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları güne damga vurmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Aşk Ağlatır yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Her yeni bölümüyle heyecan dolu sahnelere yer veren dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde derlendi.

AŞK AĞLATIR 10.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Çiçek'in öğrendiklerini Yusuf'a söylemesine engel olmaya çalışan Nalan, onu durdurmaya çalışırken merdivenlerden düşmesine neden olur. Yusuf ve Ada, Çiçek'i bulup hayatını kurtarırlar. Hemen ameliyata alınan Çiçeğin durumunu öğrenen Sumru, Fırat ve Hikmet de hastaneye koşarlar. Diğer yandan Mert, hak etmedikleri halde sahip oldukları servetlerini kaybetmemeleri için Rüzgar'ın bir an önce Ada'ya karşı olan duygularını açıklaması ve harekete geçmesi için onu etkiler.

Aşk Ağlatır 10. Bölüm (10 Kasım 2019 Pazar) 2. Fragman yayınlandı izle!

İsmail, kendisine kurulan tuzağın farkında değildir. Ada'ya olan duygularını kendisine açıklayan Rüzgar'ın ağır sözleri sonrasında derinden sarsılan Yusuf, para kazanmak için başka bir yola karar verir. Rüzgar ise Ada'ya hissettiklerini açıklamaya hazırlanır.

AŞK AĞLATIR 9.BÖLÜM ÖZETİ!

Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada'ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır. Ada ise Yusuf'tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada Yusuf'a kızgındır.

Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul'da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır.

İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail'in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.

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