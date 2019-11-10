Kimse Bilmez 21.bölüm fragmanı izle! "Ali Hoca'yı öldürdün!" Kimse Bilmez yeni bölümde neler oluyor?

ATV'nin en çok izlenen dizisi Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanları ilgiyle takip edilirken son bölümde yaşananlar damga vurmuştu. Dizinin sıkı takipçileri '' Kimse Bilmez yeni bölümde neler oluyopr?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Uygar Seda'yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali'den kurtulmak ister. Ali'nin eski eşi Özlem'i kullanarak yeni plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engeli kaldırmak ister. Peki Kimse Bilmez yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

KİMSE BİLMEZ 21.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Ali Hoca'yı öldürdün!"

Uygar Sevda'yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali'den kurtulmak ister. Ali'nin eski eşi Özlem'i kullanarak yeni bir plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engelleri kaldırmak ister. Kardeşini bulmak için her yolu deneyen Ali, karşısına çıkan engeller yüzünden zor anlar yaşar. Bunu fırsata çevirmek isteyen Uygar ise Erniko'yu öldüren kişinin Ali olduğunu Pilot'a duyurmak için yeni bir plan daha yapar.

Kimse Bilmez 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

Öte yandan Duygu, Pilot'un düşmanları tarafından kaçırılır. Duygu'nun hayatta kalması tek bir şeye bağlıdır. Pilot, sevdiği kadın için Ali'yi öldürecek mi?

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmak için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar, başarılı olabilecek mi? Kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali, yeni bilgilere ulaşır. Ali'nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni bir plan hazırlar. Özlem yıllardır sakladığı büyük sırrını oğluna anlatır. Özlem, Ali'ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali'yi sevmeye başlar. Yıllar sonra ikinci kez girdiği Ali'nin hayatından Sevda'yı çıkarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadınla evlenmek için her yolu deneyen Pilot'un karşısına yeni bir engel çıkar. Üstelik bu engel, İlhan'ın da bilgisi dahilindedir. Pilot ve Duygu aşkı ayakta kalabilecek mi?