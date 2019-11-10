Kuruluş Osman 20 Kasım’da başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

atv'nin sezona damga vuracak dizisi "Kuruluş Osman" yeni tanıtımıyla yayın tarihini duyurdu, dizi için geri sayım başladı. Hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği Kuruluş Osman, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Heyecan ve merakla beklenen diziden gelen yeni görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu.Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan "Kuruluş Osman"ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu üçüncü tanıtım, milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.