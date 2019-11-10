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20 Kasım’da başlıyor

Milyonlarca kişinin merakla beklediği “”, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor

SABAH Medya
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Kuruluş Osman 20 Kasım’da başlıyor
atv'nin sezona damga vuracak dizisi "Kuruluş Osman" yeni tanıtımıyla yayın tarihini duyurdu, dizi için geri sayım başladı. Hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği Kuruluş Osman, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Heyecan ve merakla beklenen diziden gelen yeni görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu.
Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan "Kuruluş Osman"ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu üçüncü tanıtım, milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.
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Kuruluş Osman 20 Kasım’da başlıyor
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