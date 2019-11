Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Tatlı Yalanım reyting sonuçları kim birinci oldu?

Reyting sonuçları an be an takip edilmeye devam ediyor. Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler dün akşam sıralamada birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Cumartesi akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star TV'de Benim Tatlı Yalanım izleyicisiyle buluştu. Medyayı yakından takip edenler '' reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen hafta TOTAL sıralamada Show TV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk birinci olmuştu. Peki 9 Kasım reyting sonuçları nasıl açıklandı mı? 9 Kasım Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Tatlı Yalanım reyting sonuçları kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 9 KASIM

Reyting sonuçları 9 Kasım Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haberimizde, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Tatlı Yalanım reyting sonuçları hakkındaki tüm detaylara erişebilirsiniz.