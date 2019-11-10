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sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım , kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV’de , Star TV’de yeni bölümleriyle ekrana geldi. Bunun akabinde ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cumartesi akşamı en çok izlenen film ve diziler izleyicisiyle buluştu. Geçen haftaki sıralamada Total'de ATV'de ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi zirveyi kaptı. Peki sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi en çok izlendi? 9 Kasım Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Tatlı Yalanım reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 10.11.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 10:53
Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Tatlı Yalanım reyting sonuçları kim birinci oldu?

sonuçları an be an takip edilmeye devam ediyor. Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler dün akşam sıralamada birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Cumartesi akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de , Star TV'de izleyicisiyle buluştu. Medyayı yakından takip edenler '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen hafta TOTAL sıralamada Show TV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk birinci olmuştu. Peki sonuçları nasıl açıklandı mı? 9 Kasım Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Tatlı Yalanım reyting sonuçları kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 9 KASIM

Reyting sonuçları 9 Kasım Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haberimizde, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Tatlı Yalanım reyting sonuçları hakkındaki tüm detaylara erişebilirsiniz.

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