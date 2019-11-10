Şampiyon 8.bölüm fragmanı yayında! Şampiyon yeni bölümde neler oluyor?

TRT1 ekranlarının sevilen diziş Şampiyon yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı dizinin yayın günü Pazar akşamlarına alındı. Dizinin sıkı takipçileri '' Şampiyon yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna merakla yanıt arıyor. Bu hafta ekrana gelecek olan sekizinci bölümde heyecanlı gelişmelere yer verildi. Mücella ve Serhat cephesinde ise daha önce Sosyal Hizmetlerden gelen bilgilendirme yazısının ortaya çıkmasıyla işler çığırından çıkar. Serhat Mücella'dan ayrılacağını söyler ve çocuklarını da alıp evden gitmek ister. İşte Şampiyon 8.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

ŞAMPİYON 8.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yaman, salonda illegal boks organizasyonu düzenlediği iddiası ile gözaltına alınırken, mühürlenen salon ve ekipler tarafından götürülen hocaları karşısında Kerem dahil salonda çalışan diğer çocukların hepsi karamsarlığa kapılmışlardır. Hepsi, şampiyonluk hayallerinin suya düştüğünden yakınırken Fırat devreye girer ve hepsini ayağa kaldırır. Bu an, Kerem'le ikilinin arasındaki buzların eridiği ilk ve en sıcak an olacaktır.

Tansel'le barışan Suna, izlediği video kayıtta söylendiği gibi abisini ölüme götüren süreçte Tansel'in gerçekten suçlu olup olmadığını araştırmaya başlamıştır. Bu süreçte Tansel'le de arasını bozmamaya, ona mümkün olduğunca yakın kalmaya çalışır.

Şampiyon 8. Bölüm (10 Kasım 2019 Pazar) Fragmanı! Gizli aşkta ağlatan son...

Mücella ve Serhat cephesinde ise daha önce Sosyal Hizmetlerden gelen bilgilendirme yazısının ortaya çıkmasıyla işler çığırından çıkar. Serhat Mücella'dan ayrılacağını söyler ve çocuklarını da alıp evden gitmek ister. Fakat çocukları onunla gelmeyi reddedince tek başına kalacak, çaresiz, abisine sığınacaktır.

Zafer, salonun kapanmasındaki sorumluyu veya sorumluları bulmaya çalışırken uzun zamandır ihmal ettiği Selvi'den de hiç beklenmedik bir tepki görür ve Selvi Zafer'e evlerine gelip onu ailesinden istemesi için 2 gün mühlet verir.

Diğer tarafta Fırat ise, Yaman'a verdiği sözü tutarak Derviş Aladağlı'nın teklifini kabul eder ve ikili ilk defa karşı karşıya gelirler. Yaman'ın Bulgaristan'daki Belene kampında beraber zulüm gördüğü, çocukluk ve gençlik arkadaşı olan Derviş'le aralarının neden ve nasıl bozulduğuna, Derviş'in nasıl olup da Yaman'la düşman olduğuna dair sır perdesi ise yavaş yavaş aralanmaya başlayacaktır.

ŞAMPİYON SON BÖLÜM ÖZETİ!

Zafer Tansel'le ilgili edindiği bilgiyi Fırat'la paylaşır. Akif'in video kaydını izletir. Yıllar sonra Necdet Suphi maçında hiçbir suçunun olmadığı gerçeğiyle yüzleşen Fırat ilk anda bu yüzleşmenin ağırlığını kaldıramasa da sonrasında Zafer'den bu kaydı hiçbir şartta Suna'ya izletmemesini tembihler. Artık savaş değil barış istemektedir. Oğluyla barış içinde yaşayacağı bir hayat. Fakat ne Tansel, ne de şimdilik onları uzaktan izleyen Aladağlı'nın barışmak veya onları rahat bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Aladağlı'nın varlığından haberdar olan Yaman, Fırat ve ailesi adına endişelenmeye başlar.

Bu endişesinin sebebi, ikilinin yıllar önce Belene kampında tanışıyor olmasıdır. Yaman detaya girmeden Aladağlı'nın kim olduğunu ailesine özetler. Derviş'in, bu hayatta karşılaşabilecekleri en tehlikeli insan olduğunu söyler. Bu yüzden Fırat'a da, oğlu Zafer'e de Derviş Aladağlı'dan uzak durmaları gerektiğini sıkı sıkı tembihler.

Tüm bunlar olurken Tansel'le ilişkisini sonlandıran Suna, bu durumu ailesine de açar. Fakat annesinin tepkisi beklediğinden de sert olur. Bilmediği şey, ailesiyle Tansel arasında geçmişten gelen büyük bir sır olduğudur. Bu sırrın açığa çıkmaması adına, kızlarının Tansel'le arasını bir an önce düzeltmesi gerekmektedir.