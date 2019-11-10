Thomas Shelby kimdir? Samsunspor'dan Thomas Shelby ile ilgili yapılan paylaşıma takdir toplayan cevap!

Geçtiğimiz gün sosyal medyada yaşanan bir olayla gündeme gelen Thomas Shelby vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başladı. Samsunspor, twitter hesabından Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak yaptığı paylaşımla tüm Türkiye'den alkış topladı. Peki, Thomas Shelby kimdir? Thomas Shelby hangi dizinin karakteri? İşte yaşanan olayın detayları…

SAMSUNSPOR'DAN TAKDİR TOPLAYAN PAYLAŞIM

Bir Twitter hesabı, Peaky Blinders dizisi baş karakteri olan Thomas Shelby ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Thomas Shelby'nin görselini koyarak üzerine,"Thomas Shelby... şu kıyafetle senden karizma olabilecek bir adam daha yok." diye yazan hesaba, Yılport Samsunspor'dan yanıt gecikmedi.

Samsunspor, tweeti alıntılayarak "Var..." yazdı ve Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı.

Samsunspor'un bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

THOMAS SHELBY KİMDİR?

Thomas Shelby, Peaky Blinders isimli dizinin baş karakteridir. Dizi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham, İngiltere'de faaliyet gösteren "Peaky Blinders" adlı çeteyi anlatan suç-drama konulu televizyon dizisidir. Senaryosunu Steven Knight, yapımcılığını ise Caryn Mandabach ve Tiger Aspect Yapımcılık üstlenmiştir. Dizi genel olarak, Cillian Murphy tarafından canlandırılan, Tommy Shelby rolündeki çete lideri ve yeni görevlendirilen bir dedektif arasındaki olayları konu alır.

Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır. Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.