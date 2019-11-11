Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > 1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı ne demiştir

1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı ne demiştir

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster'de az önce sorulan 1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı ne demiştir? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 21:27 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 21:44
1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı ne demiştir

1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı ne demiştir?

A: Beni hala sevebilecek mi?

B: Tebessümü değişecek mi?

C: Duyguları da yaşayacak mı?

D: Eski kalbi alabilecek miyim?

Doğru cevap: A

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı ne demiştir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN