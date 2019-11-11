1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı ne demiştir
Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı ne demiştir? sorusunun cevabı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 11.11.2019 21:27Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 21:44
1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı ne demiştir?