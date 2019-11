Babadan Oğula konusu nedir, oyuncuları kimler? Babadan Oğula filmi imdb puanı ve oyuncuları!

Babadan Oğula filmi konusu ve oyuncuları film severler tarafından araştırılmaya başlandı. Konu olarak yetenekli bir motosiklet sürücüsünün yaşadığı dram ve gerilim içeren olayları anlatan yapım Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluştu. 2013 yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise Derek Cianfrance bulunuyor. Peki, Babadan Oğula filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babadan Oğula IMDB puanı ve tüm detayları haberimizde…

BABADAN OĞULA KONUSU

IMDB PUANI: 7,3/10

Luke çok yetenekli bir motosiklet sürücüsüdür ve dublörlük yaptığı karnaval kumpanyası ile şehir şehir gezmektedir. New York'un kuzeyindeki Schenectady bölgesine geldiğinde eski sevgilisi Romina ile yeniden karşılaşır ve kendi yokluğundan Romina'nın onun oğlu olan Jason'ı dünyaya getirdiğini öğrenir. Luke yollarda geçen hayatını düzene sokma ve ailesiyle yeni bir yaşam kurma kararı alır. İlk iş olarak da Robin'in yanında araba tamircisi olarak çalışmaya başlar. Robin kısa sürede Luke'un yeteneklerini keşfeder ve yapılacak bir dizi banka soygunu için kendisine ortak olmasını ister.

Bu teklif tek amacı karısı ve çocuğu için daha iyi bir hayat sağlamak olan Luke'u hırslı polis memuru Avery Crossile karşı karşıya getirecektir. Polis departmanının şefi olan Deluca ile mücadele eden Avery de, ailesi ve işi arasındaki hassas dengeleri korumaya çalışmaktadır...

BABADAN OĞULA OYUNCULARI

Bradley Cooper, Eva Mendes, Ryan Gosling, Rose Byrne, Ray Liotta

BRADLY COOPER KİMDİR?

Cooper Philadelphia, Pennsylvania, da doğdu, Jenkintown da büyüdü. Annesi Gloria İtalyan-Amerikan, babası Charles J. Cooper (2011 de 71 yaşında öldü) İrlanda-Amerikandır ve Merill Lynch da borsacıdır. Holly isminde bir kız kardeşi vardır. Katolik olarak yetiştirilmiştir. Cooper Germantown Academyye devam ederken aynı zamanda Philadelphia Daily News de çalıştı.

1993 de Germantown Academy den mezun olduktan sonra bir yıllığına Villanova Üniversitesine gittikten sonra Georgetown Üniversitesi'ne geçiş yaptı ve 1997 yılında başarıyla mezun oldu. Cooper Georgetown Üniversitesinde öğrenimine devam ederken ve 6 aylığına öğrenci değişimiyle Fransa'ya gitti. (Cooper akıcı olarak Fransızca konuşabilmektedir.) 2000 yılında New York'taki The New School'un güzel sanatlar bölümünde oyunculuk eğitimini aldı.

2009 yılında The Hangover filminde yer aldı. Film bütçesi 35 milyonken gişede 467 milyon hasılat yaptı. Cooper 13. Hollywood Film Festivali ve Hollywood Awards da Hollywood komedi ödülünü kazandı. Hangover'dan sonra elde ettiği büyük başarı ve üne rağmen Cooper Shave Magazene'e "Aslında her şey aynı. Yani tabii ki birçok kapı açıldı ama bu demek değildir ki bir pazartesi sabahı arkama yaslanıp bir sigara yakıp tekliflerin gelmesini bekleyeceğim" demiştir.

2010 yılında Garry Marshall'ın yönettiği Valentine's Day filminde Ashton Kutcher, Jessica Alba, Jessica Biel, Anne Hathaway, Julia Roberts ve Jennifer Garner ile birlikte rol aldı. Film büyük bir başarı elde etti. Yine aynı yıl efsane dizi A Takımı'nın beyazperde uyarlamasında Templeton "Faceman" Peck karakterini canlandırdı.

2011 yılında Alan Glynn'ın 2001 de yayımlanan The Dark Field kitabından uyarlanan Limitless filminde Robert De Niro'yla başrolde yer aldı. Yine aynı yıl Hangover filminin devamı olan The Hangover Part II de yeraldı. Eylül 2011'de GQ İngiltere Cooper'a "Yılın uluslararası erkeği" ödülünü verdi. Kasım 2011'de ise People dergisi Cooper'ı yaşayan en seksi erkek seçti.

2012 yılında Brian Klugman'ın yönettiği The Words filminde yer aldı. Yine aynı yıl Matthew Quick'in romanından uyarlanan Silver Linings Playbook filminde Robert De Niro ve Jennifer Lawrence ile başrolleri paylaştı. Cooper aynı zamanda 1990'lı yıllarda geçen Ryan Gosling ve Eva Mendes'in başrollerini paylaştığı The Place Beyond The Pines filminde bir polis memurunu canlandırdı.Ocak 2012'de Cooper'ın Silver Linings Playbook'taki rol arkadaşı Jennifer Lawrence ile Ron Rash'ın dönem romanı Serena'nın beyazperde uyarlamasında yer alacağı açıklandı.