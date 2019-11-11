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3.sezon 8.bölüm (75.bölüm) fragmanı yayında! Çukur yeni bölümde neler oluyor? Yamaç’tan şok hamle!

Ekranların sevilen dizisi fragmanı izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları güne damga vurmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ fragmanında neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Çukur 3.sezon 8.bölüm (75.bölüm) fragmanında heyecanlı dakikalara yer verildi. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden olacak. Yamaç’ın Akın’ı aileden ve Çukur’dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın’da şok etkisi yaratacak. Peki Çukur 3.sezon 8.bölümde neler oluyor? Yamaç ve Nehir arasındaki sürpriz gelişme nedir? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 11.11.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 11:27

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi fragmanı yayınlandı. Her yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizinin başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstengil yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Çukur yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bugün ekrana gelecek olan yeni bölümde Yamaç'ın, Akın'ın aileden ve Çukur'dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın'da şok etkisi yaratacak. Peki Çukur 3.sezon 8.bölüm (75.bölüm) fragmanında neler oluyor? İşte merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

ÇUKUR 3.SEZON 8.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ekranların reyting rekortmeni dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Haberimizde Çukur 3.sezon 8.bölüm fragmanına ve son bölüm özetine bakabilirsiniz.

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Çukur 3.sezon 8.bölüm (75.bölüm) fragmanı yayında! Çukur yeni bölümde neler oluyor? Yamaç’tan şok hamle!
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