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Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,52 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir?

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster'de az önce sorulan Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,52 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan ve on binlerin araştırdığı Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,52 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir sorusu ve merak edilen cevabı!

Giriş Tarihi: 11.11.2019 22:38 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 22:48
Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,52 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir?

Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,52 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir?

A) 9,49

B) 10, 49

C) 11,49

D) 12,49

Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,52 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir?

Cevap: 10,49

Şu andaki kadınların dünya rekoru 10,49 saniyedir

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Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,52 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir?
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