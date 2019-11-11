Haberler Medya Haberleri Evliya Çelebinin Seyahatname adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür?

Evliya Çelebinin Seyahatname adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Evliya Çelebinin Seyahatname adlı eserinde anlattığı gezileri kaç yıl sürmüştür? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan ve on binlerin araştırdığı Evliya Çelebinin Seyahatname adlı eserinde anlattığı gezileri kaç yıl sürmüştür? sorusu ve yanıtı...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 22:19 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 22:23