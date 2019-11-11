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Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? Güney Koreli Ça Sa-sun kimdir? İşte cevabı!

'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan ve on binlerin araştırdığı Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? sorusu ve merak edilen cevabı!

Giriş Tarihi: 11.11.2019 22:40 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 22:42
Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? Güney Koreli Ça Sa-sun kimdir? İşte cevabı!

Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır?

A) Sürücü belgesi almayı

B) Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmayı

C) Maraton koşusunu bitirmeyi

D) Güney Kore'den Japonya'ya yüzmeyi

İşte cevabı!

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Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? Güney Koreli Ça Sa-sun kimdir? İşte cevabı!
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