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ipucu 11 Kasım sorusu: İnternetten alışveriş yaparken satın almak üzere ne ad verilir? Hadi bugün 20.30’da!

ipucu 11 Kasım sorusu ve cevabı yayınlandı. Güncel olarak yayınlanan ipucu sorusu ve cevabı alışveriş tutkunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu akşam 20.30’da oynanacak online bilgi yarışmasının sorusu merak uyandırdı. Bunun akabinde ‘’ sorusu nedir?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sosyal medyada yapılan açıklama şu şekilde; İnternetten alışveriş yaparken satın almak üzere ne ad verilir? Peki internetten alışveriş yaparken satın almak üzere seçilen ürünlerin eklendiği yere ne ad verilir? İşte ve cevabı!

Giriş Tarihi: 11.11.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 17:46
Hadi ipucu 11 Kasım sorusu: İnternetten alışveriş yaparken satın almak üzere seçilen ürünlerin eklendiği yere ne ad verilir? Hadi bugün 20.30’da!

Güncel Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayınlandı. En popüler oyunlar arasında yer alan online bilgi yarışmasının sorusu ve cevabı merak uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından nternetten alışveriş yaparken satın almak üzere seçilen ürünlerin eklendiği yere ne ad verilir? Sorusu geldi. Peki İnternetten alışveriş yaparken satın almak üzere seçilen ürünlerin eklendiği yere ne ad verilir? İşte 11 Kasım Hadi ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 11 KASIM

İnternetten alışveriş yaparken satın almak üzere seçilen ürünlerin eklendiği yere ne ad verilir?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

SEPET

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Hadi ipucu 11 Kasım sorusu: İnternetten alışveriş yaparken satın almak üzere seçilen ürünlerin eklendiği yere ne ad verilir? Hadi bugün 20.30’da!
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