Hadi ipucu 11 Kasım sorusu: İnternetten alışveriş yaparken satın almak üzere seçilen ürünlerin eklendiği yere ne ad verilir? Hadi bugün 20.30’da!

Güncel Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayınlandı. En popüler oyunlar arasında yer alan online bilgi yarışmasının sorusu ve cevabı merak uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından nternetten alışveriş yaparken satın almak üzere seçilen ürünlerin eklendiği yere ne ad verilir? Sorusu geldi. Peki İnternetten alışveriş yaparken satın almak üzere seçilen ürünlerin eklendiği yere ne ad verilir? İşte 11 Kasım Hadi ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 11 KASIM

İnternetten alışveriş yaparken satın almak üzere seçilen ürünlerin eklendiği yere ne ad verilir?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

SEPET