Kaçış Planı 2 filminin konusu nedir ve nerede çekilmiştir? Sylvester Stallone'un başrolünde oynadığı Kaçış Planı 2 filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Kaçış Planı 2 filmi için geri sayım başladı. Star Tv ekranlarına bu akşam (Pazartesi) gelecek olan film aksiyon ve gerilim türünde. Filmin diğer serileri de oldukça beğenilmişti. İzleyenler bir kez daha izlemek isterken izlemek isteyenler için ise heyecan dorukta. Ray Breslin karakterinin kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadelenin anlatıldığı filmin güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu dikkat çekiyor. 2018 yılı film için heyecan dorukta. Peki Kaçış Planı 2 filminin konusu nedir? Kaçış Planı 2 filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Film nerede çekildi?

KAÇIŞ PLANI 2 FİLMİNİN KONUSU

Kaçış Planı 2'de, Ray Breslin'in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu, Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır.

KAÇIŞ PLANI 2 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

2013 yapımı "Kaçış Planı"nın 5 yıl aradan sonra gelen devam halkasının başrolünü bir kez daha aksiyon yıldızı Sylvester Stallone üstleniyor. Başrolde Stallone'a "Galaksinin Koruyucuları" serisinin Drax'ı olarak parlayan Dave Bautista, Silent Night ve Ocean's 8 filmlerinde yer alan Jaime King ve ünlü hip-hop sanatçısı Curtis Jackson'ın eşlik ettiği aksiyon filminde Huang Xiaoming, Jesse Metcalfe, Wes Chatham, Lydia Hull, Titus Welliver de yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda bu defa Mikael Håfström yerine, Silent Night, Marauders, First Kill filmlerinden hatırladığımız Steven C. Miller oturuyor.

KAÇIŞ PLANI 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kaçış Planı 2 filmi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in çeşitli bölgelerinde çekilmiş olup, bu iki ülkenin ortak yapımı olan bir filmdir.

SYLVESTER STALLONE KİMDİR?

6 Temmuz 1946 doğumlu Sylvester Stallone'nın gerçek adı Michael Sylvester Gardenzio Stallone'dır.İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak New York'da doğmuştur. Doğumu sırasında meydana gelen sorunlardan dolayı yüzünün yarısı kısmi felç olmuştur. 12 okul değiştiren Sylvester Stallone sergilediği davranış bozukluklarından dolayı okullardan atılmak durumunda kalmıştır.



Profesyonel bir oyuncu olarak, ilk filmi 1971 yılındaki rol aldığı Woody Allen'nın çevirdiği Bananas'tır, ama asıl çıkışını 1976 yılında çevirdiği Rocky filmiyle yakalamıştır. "Bananas" adlı filmde rol aldıktan sonra aynı yıl içerisinde " The Godfather " için teklif alan Stallone, kendine güvenemediği için rolü geri çevirmiştir.



Kendini bir anda Hollywood'un en gözde oyuncuları listesinde bir numarada bulan aktör, yakaladığı bu başarıyı daha sonraki filmleriyle devam ettirmeyi başardı. Üç evliliği ve üç çocuğu olan yıldız, Rocky serisinin yanı sıra Rambo film serisiyle de özellikle erkek sinemasever kitlenin ilahı olmuştur.