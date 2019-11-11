Kimse Bilmez 22.bölüm fragmanı yayında! Kimse Bilmez son bölümde neler oldu? Uygar ne yapacak?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kimse Bilmez dün akşam 21. son bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin paylaştığı dizinin geçen haftaki son bölümünde heyecanlı dakikalara sahne olmuştu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise nefes kesen anlar yer alıyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Duygu'nun Pilot'un düşmanları tarafından kaçırılması damga vurdu. Haberimizden, Kimse Bilmez 21. bölüm tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz. 22. bölüm fragmanı da erişebilirsiniz. İşte fenomen dizi Kimse Bilmez 21. son bölüm tamamı sizlerle…

KİMSE BİLMEZ 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kimse Bilmez 22.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluşurken, dizinin son bölümünde yaşananlar dün akşama damga vurdu. Haberimizde, dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti yer alıyor.

Kimse Bilmez 22. Bölüm (17 Kasım 2019 Pazar) Fragmanı yayınlandı izle! Ağlatan veda...

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Uygar Sevda'yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali'den kurtulmak ister. Ali'nin eski eşi Özlem'i kullanarak yeni bir plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engelleri kaldırmak ister.

Kardeşini bulmak için her yolu deneyen Ali, karşısına çıkan engeller yüzünden zor anlar yaşar. Bunu fırsata çevirmek isteyen Uygar ise Erniko'yu öldüren kişinin Ali olduğunu Pilot'a duyurmak için yeni bir plan daha yapar.

Öte yandan Duygu, Pilot'un düşmanları tarafından kaçırılır. Duygu'nun hayatta kalması tek bir şeye bağlıdır. Pilot, sevdiği kadın için Ali'yi öldürecek mi?