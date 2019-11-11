Haberler
>
Medya Haberleri
>
Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? Anabolu nerededir
Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? Anabolu nerededir
Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce yarışmada sorulan Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? sorusunun yanıtı... Anabolu nerededir?
Giriş Tarihi: 11.11.2019 21:30Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 21:44
Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?