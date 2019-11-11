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Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? Anabolu nerededir

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster'de az önce sorulan Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce yarışmada sorulan Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? sorusunun yanıtı... Anabolu nerededir?

Giriş Tarihi: 11.11.2019 21:30 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 21:44
Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? Anabolu nerededir

Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

A) Yunanistan

B) Bosna-Hersek

C) Irak

D: Yemen

İşte cevabı!

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Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? Anabolu nerededir
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