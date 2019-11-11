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Televizyon ekranlarına gelen film ve diziler sonuçları için kıyasıya mücadele etti. Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar arasında ATV’de Kimse Bilmez, TRT1’de , Show TV’de yer aldı. Dizi ve filmleri yakından takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sıralamada Aşk Ağlatır dizisi TOTAL’de 6.sırada yer alırken, Kimse Bilmez 9.sırada yer aldı. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Aşk Ağlatır, Şampiyon, Kimse Bilmez reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:04
Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Kasım Aşk Ağlatır, Şampiyon, Kimse Bilmez reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler arasında reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. En çok izlenen yapımlar arasında ATV'de Kimse Bilmez, TRT1'de Şampiyon, Show TV'de Aşk Ağlatır ve Babadan Oğula yer aldı. Dizi ve film tutkunları sabah saatlerinden itibaren '' reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanıyor. Pazar akşamı evde film ve dizi keyfi yapanlar ise en çok hangi yapım izlendi merak ediyor. Peki 10 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Aşk Ağlatır, Şampiyon, Kimse Bilmez reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 10 KASIM

Güncel reyting sonuçları yoğun ilgi görüp takip edilmeye devam ediyor. Haberimizde Aşk Ağlatır, Şampiyon, Kimse Bilmez reyting sonuçlarına ilişkin detaylar yer alıyor.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Geçen haftaki reyting sonuçlarında TOTAL'de altıncı sırada Aşk Ağlatır yer alırken, Kimse Bilmez dokuzuncu sırada yer aldı.

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