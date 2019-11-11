Zalim İstanbul 18.bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul yeni bölüm: Nedim konağın altını üstüne getirecek!

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18.bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul yeni bölüm: Nedim konağın altını üstüne getirecek!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 18.bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi yine dengeleri alt üst edecek. Dizinin bu haftaki bölümünde Nedim’in geri dönmesi konaktaki bütün dengeleri değiştirecek. Şeniz ise bu duruma büyük tepki gösterecek. En büyük şoku ise Cemre yaşayacak. Zalim İstanbul yeni bölüm ile bu akşam nefesleri kesecek. Merakla beklenen fragman ve özeti burada!

Giriş Tarihi: 11.11.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 12:20

Zalim İstanbul 18.bölüm fragmanı yayında. Cemre ve Cenk'in düğününde dimdik ayakta duran Nedim konaktaki herkesin şok yaşamasına sebep olacak. Şeniz ise gördüğü manzara karşısında şaşıp kalacak. Önceleri tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Nedim'in sağlıklı görüntüsü konağı ayağa kaldıracak. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölüm ile Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi oluyor. İşte Zalim İstanbul 18.bölüm fragman ve özeti…

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedim düğün yemeğine bomba gibi düşer. Köşk halkı Nedim'i dimdik ayakta karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşar. Şeniz ve Cenk için ise geri sayım başlamıştır. Köşkün kendisine henüz hazır olmadığını söyleyen Nedim, amcasının tüm ısrarlarına rağmen o akşam köşkten ayrılır.

Nedim ertesi gün köşke geldiğinde ise Şeniz' in en büyük kâbusu da gerçek olur. Şeniz ve Cenk için kıyamet artık Nedim'in iki dudağı arasındadır. Cemre aynı çatı altında yanına yaklaşamadığı Nedim'i ayakta görmenin sevincini uzaktan da olsa yaşar. Cenk ise neden hala evli kaldıklarını sorgulayacak ve Cemreyi köşeye sıkıştıracaktır.

Nedim için başlayan yeni hayat köşkteki herkes tarafından meraklı gözlerle izlenirken Seher, Ceren' in neden hala affedilmediğini sorgular.

Ceren, Neriman'ın tüm zorlamalarına rağmen köşke girmekten köşe bucak kaçarken, hiç beklemediği bir anda Nedimi tam karşısında bulacaktır.

ZALİM İSTANBUL 18.BÖLÜM FRAGMAN

Zalim İstanbul 18. son bölüm fragmanı yayınlandı

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Zalim İstanbul 18.bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul yeni bölüm: Nedim konağın altını üstüne getirecek!
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