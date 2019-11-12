41. Gün konusu gerçek mi? 41. Gün filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Show TV ekranlarına gelecek olan 41. Gün filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gerçek hayattan uyarlanmasıyla dikkatleri üzerine çeken yapım tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. Peki, 41. Gün filmi konusu gerçek mi? 41. Gün oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde…

41. GÜN KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley), Richard'ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.

41. GÜN OYUNCULARI KİMLER?

41 Gün filmi oyuncu kadrosunda Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Tami Ashcraft, Kael Damlamian ve Luna Campbell yer alıyor.

SHAILENE WOODLEY KİMDİR?

Shailene Woodley, 15 Kasım 1991 tarihinde ABD. Kaliforniya'da, Simi Valley'de doğmuştur. Annesinin adı Lori, babasının adı Lonnie Woodley'dir. Tanner adında bir erkek kardeşi vardır. 4 yaşında modellik yapmaya başladı. 15 yaşında iken annesi ve babası boşandı. 15 yaşında anne-babasının ayrıldığı dönemde skolyoz (omurga eğriliği) teşhisi kondu ve uzun bir süre sırt desteği kullanmak zorunda kaldı.

Shailene Woodley, The Secret Life of the American Teenager'a kadar, çocuk oyuncu olarak pek çok popüler dizide yer aldı. Bunların arasında, Without a Trace, Everybody Loves Raymond, CSI:NY ve My Name is Earl de var. O.C. dizisinde altı bölüm boyunca Mischa Barton'ın canlandırdığı Marissa'nın kız kardeşini oynaması popülaritesini arttırdı.

2008-2011 yılları arasında yayınlanan ve genç seyirci kitlesini hedefleyen ABC aile dizisi The Secret Life of the American Teenager kariyerinin dönüm noktası oldu.

2004 yılında"A Place Called Home" adlı TV filminde Ann Margaret'in kızı rolünde yer aldı. Ertesi yıl, Amerikan gençlik edebiyatının 1980'lerdeki örneklerinden American Girl serisinden uyarlanan, 1750'lerde geçen Felicity: An American Girl Adventure dizisinde Felicity karakterini oynadı.

İlk sinema filmi, çok küçük bir rolde gözüktüğü "Moola"ydı. Sinema kariyerinin dönüm noktası ise yılın en fazla övgü toplayan filmlerinden biri olan 2011 yılında yapılan "Senden Bana Kalan" oldu. George Clooney'nin canlandırdığı Matt King'in büyük kızı Alexandra rolü ona başta Altın Küre ödülleri olmak üzere filmin katıldığı pek çok festivalde çeşitli adaylıklar ve ödüller getirdi.

Shailene Woodley, 2014 yılında "Uyumsuz" adlı sinema filminde başrolleriniTheo James ve Kate Winslet ile paylaştı.

2016 yılında yönetmenliğini Oliver Stone'un yaptığı ve eski bir CIA çalışanı olanEdward Snowden'in binlerce CIA dosyasını yayan ve basınla paylaşan öyküsünü anlatan "Snowden" adlı sinema filminde; Joseph Gordon Levitt,Nicolas Cage ve Melissa Leo ile birlikte oynadı.