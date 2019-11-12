Elimi Bırakma 53.bölüm fragmanı yayında! Elimi Bırakma yeni bölümde aile bağları kuvvetleniyor!

Elimi Bırakma 53.bölüm ile bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek. Dizinin sıkı takipçileri dizi ile ilgili hiçbir detayı kaçırmak istemezken yeni bölümü heyecan içinde bekliyorlar. Dizinin yeni bölümünde Azra ailesini korumak için Sumru'yla da mücadeleye devam etmektedir. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey gerçekleşir. Sumru'nun önünde onun da sırlarını bilen ciddi bir engel vardır artık. Elindeki kozlar artık ne Sumru'nun işine yarar, ne de Azra'ya zarar verebilir. Peki Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacak? İşte Elimi Bırakma 53.bölüm fragman detayları…

ELİMİ BIRAKMA 53. BÖLÜM ÖZETİ

Kendi meselelerini halleden ve artık bir arada olan Azra ve Cenk bu defa da aileleri için mücadele edecektir. Damla ve Arda'ya sahip çıkılmasını bir meydan okuma olarak algılayan Barış bu evlilikten Çelenleri sorumlu tutar. Gücünü herkese gösterip kızını Çelenlerden geri almak için herkese bir bedel ödetmeye kararlıdır.



Feride ve Azra önce Barış'la uzlaşmaya çalışırlar. Ancak bunun mümkün olmadığını anlamaları uzun sürmeyecektir. Kimse ne yapacağını bilemezken, Cenk ailesini korumak için Barış'a karşı durur ve bir karşı hamle yapar. Fakat Cenk'in yaptığı karşı hamle ortalığı iyice karıştıracaktır.



Azra ailesini korumak için Sumru'yla da mücadeleye devam etmektedir. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey gerçekleşir. Sumru'nun önünde onun da sırlarını bilen ciddi bir engel vardır artık. Elindeki kozlar artık ne Sumru'nun işine yarar, ne de Azra'ya zarar verebilir.

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Elimi Bırakma 53. son bölüm fragmanı yayınlandı