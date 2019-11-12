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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147 bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı! Eşkıya 148 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tüm heyecanı ile devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. son bölümü ile atv’de seyircisiyle buluştu. Dizinin televizyon ekranlarında son ermesinin hemen ardından diziyi yeniden izlemek isteyenler ve diziyi kaçıranlar için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. son bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı. Haberimizden sevilen dizi Eşkıya yeni bölüm fragmanı hakkında bilgi edinebilir ve Eşkıya 147. son bölümü izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 23:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 00:00
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147 bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı! Eşkıya 148 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta olduğu gibi bu Salı da nefes kesen yeni bölümü ile seyircisiyle buluştu. Eşkıya 147. Yeni bölüm TV ekranlarında sona erdikten hemen sonra dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148 bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. son bölüm tamamını tek parça olarak haberimizden izleyebilir, Eşkıya 148. yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. SON BÖLÜM İZLE

İşte sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 147. son bölümü...

EŞKIYA 147. BÖLÜMDE NE OLDU?

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister.

Eşkıya 147. bölümde Hızır, Hızır Ali'yi teselli ediyor!

Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan, Hızır'dan gerçeği saklıyor!

Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır.

Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 148. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman TV ekranlarında yayınlandığı andan buradan izleyebilirsiniz.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147 bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı! Eşkıya 148 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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