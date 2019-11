Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehrinde geçen Herkül hikayesinin efsanevi bir dille anlatıldığı Herkül: Efsane Başlıyor film için geri sayım başladı. Macera ve aksiyon türlerinde olan film 2013 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Ünlü oyuncuları ve güçlü senaryosu ile izleyenlerin bir kez daha izlemek isteyeceği Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu nedir? Herkül: Efsane Başlıyor filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİNİN KONUSU

Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kellan Lutz

Rolü : Hercules

Scott Adkins

Rolü : King Amphitryon

Liam McIntyre

Rolü : Sotiris

Liam Garrigan

Rolü : Iphicles

Johnathon Schaech

Rolü : Tarak

Roxanne McKee

Rolü : Queen Alcmene

Gaia Weiss

Rolü : Hebe

Rade Serbedzija

Rolü : Chiron

KELLAN LUTZ KİMDİR?

Kellan Christopher Lutz 15 Mart 1985 doğumlu , ABD'li oyuncu ve model. Alacakaranlık serisindeki Emmett Cullen rolüyle tanınır. Dakota, the Midwest ve Arizona'da büyümüştür. Liseden mezun olduktan sonra Chapman Üniversite'sinde kimya mühendisliği okumak için California'ya taşındı, ama sonradan onun yerine aktörlük kariyeri peşinde koşmaya karar verdi.



Lutz birkaç televizyon şovunda oynadı. Model Citizens ve The Comeback'te devamlı roller, The Bold and the Beautiful, CSI: NY, Summerland, Six Feet Under, CSI: Crime Scene Investigation, ve Heroes dizilerinde daha küçük roller oynadı. Ayrıca Kalifoniya sahnesinde performans sergiledi ve Bravo'nun Blow Out şovunda sunuculuk yaptı. 2006'da Hilary Duff'ın parfümü With Love'ın reklamında ve 2007'de single'ı With Love'ın klibinde boy gösterdi. 2008'de bir başka müzik videosu, Hinder'in Without You klibinde boy gösterdi. Aynı yıl, Evan Wright'ın kitabından uyarlanan mini seri Generation Kill'de rol aldı.



Stephenie Meyer'in Alacakaranlık serisinin sinema uyarlamasında Emmett Cullen rolünü oynadı ve role devam etti. Nisan 2010'da Elm Sokağı Kabusu'nda Dean olarak ve Immortals filminde Poseidon olarak rol aldı. Gelecek Norveç komedi-korku filmi Hansel and Gratel: Witch Hunters'da başrole aday olarak gösteriliyor.