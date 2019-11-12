Kuruluş Osman dizisi oyuncuları netleşiyor! Kuruluş Osman ne zaman ve hangi gün başlayacak?

Kuruluş Osman oyuncuları belli olmaya başladı. Heyecanla beklenen ve izlenme rekorları kıran tanıtımıyla dizi, Kasım ayının sonlarına doğru ekranlara gelecek. Başrol oyuncusuyla büyük yankı uyandıran dizide Osman Gazi karakterine Burak Özçivit hayat verirken. Dizi severler partnerinin kim olacağını oldukça merak ediyordu. Peki, Kuruluş Osman oyuncu kadrosu belli oldu mu? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve başlamasına günler kalan dizi hakkında merak edilenler…

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzleyiciler tarafından uzun süredir beklenen Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba saat 20.00'da ATV ekranlardaki yerini alacak.

Kuruluş Osman yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Yayın günü belli oldu!

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu da merak edilen bir diğer konu. Şimdilik sadece Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Aslıhan Karalar olacağı kesin. Dizinin oyuncu kadrosu ile ilgili çeşitli haberler çıksa da henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kuruluş Osman 1.sezonunda;

- Ragıp Savaş

- Ayşegül Günay

- Hazal Subaşı

- Saruhan Hünel

- Cengiz Çoşkun

- Nurettin Sönmez'in yer alması bekleniyor.

25 AYRI DİLE ÇEVRİLDİ

Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımı bir hafta içerisinde yalnız Twitter'da 52 milyon 625 bin etkileşim alırken; Twitter, İnstagram, Facebook ve Youtube'da 35 milyondan fazla izlendi. İkinci tanıtım başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile çevirdi.