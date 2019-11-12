La Case De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor? Açıklama geldi mi?

Dünya çapında seveni olan La Casa De Papel dizisi yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bir suç dehasının planını gerçekleştirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden bulduğu suçlulardan ekip kurup İspanya Kraliyet Darphanesi'nde başlattığı olay oldukça sevildi. Dizinin hem sürükleyici olması hem de güçlü oyuncu kadrosu ile akıcılığı yeni sezon için heyecanı iki katına çıkartıyor. Peki La Casa De Papel 4.sezon ne zaman başlıyor? Açıklama geldi mi?

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel 4. yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı. La Casa De Papel dizisinin yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI MI?

La Casa De Papel 4. yeni sezon tanıtımı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

LA CASA DE PAPEL OYUNCU KADROSU!

Álvaro Morte

Profesör

Gerçek adı Álvaro Antonio García olan aktör 1,83 boyunda. İspanya'da doğdu. La casa de papel dizisnde Profesör karakterini canlandırmaktadır. Geçmişte Wings (2013) ve Mirage (2018) projelerinde yer aldı.

Itziar Ituño

Raquel Murillo

1975 yılında İspanya'nın özerk bir toluluk olan Bask Bölgesi'nin önemli bir kasabası olan Basauri'de doğdu. La casa de papel (2017), Loreak (2014) ve Lasa y Zabala (2014) tanınıyor.

Úrsula Corberó

Tokyo

11 Ağustos 1989'da İspanya Barselona'da doğdu. La casa de papel'den önce Física o química (2008) ve Cómo sobrevivir a una despedida (2015) projelerinde yer aldı. Boyu 1,63cm.

Pedro Alonso

Berlín

Pedro Alonso, İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Kraliyet Dramatik Sanat Lisesi'nden mezun oldu, ek olarak Teatro de la Danza'da eğitim gördü, burada dersler verdi. La casa de papel dizisinde Berlin karakterini canlandırıyor.

Alba Flores

Nairobi

1986 yılında Madrid'de doğan Alba Flores, İspanyol dizi ve sinema oyuncusu. La casa de papel dizisinde Nairobi karakterini canlandırıyor.

Miguel Herrán

Río

1,66 boyundaki Miguel Herrán, 1996 Malaga doğumlu İspanyol aktör. La casa de papel dizisinde Rio karakterini canlandırıyor.

Jaime Lorente

Denver

1986 yılında Madrid'te doğan 1,77 boyunda İspanyol oyuncu. La casa de papel dizisinde Denver karakterini oynuyor.

Esther Acebo

Mónica Gaztambide

Yer aldığı projeler; Madrid DF, Angel o demonio ve son olarak La casa de papel dizisinde Mónica Gaztambide karakteri.

Enrique Arce

Arturo Román

1999'dan beri tv dizi sektöründe yer alan başarılı oyuncu Enrique Arce, son olarak La casa de papel dizisinde Arturo Román karakterini canlandırıyor.