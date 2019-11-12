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kimdir? danışmanlığına atanan ve nerelidir?

ismi yoğun olarak araştırılan isimler arasına girdi. danışmanlığına getirilen isim arama motorlarında araştırılıyor. Bu gelişme sonrasında hakkındaki bilgileri merak edenler “?” araştırması yapmaya başladılar. İşte Şeyda Nur Karaoğlu biyografisi!

Giriş Tarihi: 12.11.2019 13:50
Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Cumhurbaşkanı danışmanlığına atanan Şeyda Nur Karaoğlu kaç yaşında ve nerelidir?

Şeyda Nur Karaoğlu ismi yoğun olarak araştırılanlar arasına girmiş durumda. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanı danışmanlığına atanan isim merak ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan kararın ardından vatandaşlar yeni danışman "Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Şeyda Nur Karaoğlu kaç yaşında ve nerelidir?

ŞEYDA NUR KARAOĞLU KİMDİR?

Çeşitli bakanlıklarda yapılan atamaların ardından Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu getirildi. Rize'nin Çayeli'li olan Karaoğlu 2011 – 2014 yılları arasında Londra Üniversitesi'nde bulundu. Ardından Harvard Üniversitesi, Jean Monnet Fransız Lisesi ve Colombia Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Şeyda Nur Karaoğlu Pazarlama Uzmanı olarak biliniyor.

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Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Cumhurbaşkanı danışmanlığına atanan Şeyda Nur Karaoğlu kaç yaşında ve nerelidir?
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