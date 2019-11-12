Vuslat 28.bölüm fragmanı yayında! Aziz zor durumda! Vuslat yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi Vuslat yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin bu haftaki bölümünde heyecanlı anlara yer verildi. Dizinin sıkı takipçileri '' Vuslat yeni bölümde neler olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dün akşam ekrana gelen dizide Korkmazer Holding'e yönelik polis baskını ve mali soruşturma, beklenmedik yeni problemler doğurur. Yalçın'ın şirkete gelip Nehir'le konuşması, olayları bambaşka bir noktaya taşır. Peki Vuslat 28.bölümde neler oluyor? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

VUSLAT 28.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz, Kerem ve Feride çıktıkları yolda eski kasaların olduğu eve ulaşırlar. Kasanın içinden çıkan haritanın neyi işaret ettiğini çözmeye çalışırken, bir tuzakla karşılaşırlar. Engelleri aşabilirlerse, bu harita onları nereye götürecek? Onları takip eden kim? Gizli sırların ortaya çıkmasıyla yaşanan değişimler, kader ortağı bu üç kişiyi nereye savuracak?

Vuslat 28. son bölümden ikinci fragman yayınlandı

Korkmazer Holding'e yönelik polis baskını ve mali soruşturma, beklenmedik yeni problemler doğurur. Yalçın'ın şirkete gelip Nehir'le konuşması, olayları bambaşka bir noktaya taşır. Nehir, Tahsin'in oyununa kurban gittiğini düşünerek, Feride için yeni sorunların büyümesine neden olur.

Aziz'in geçmişiyle ilgili yaptığı araştırmalar, birçok soruyu da beraberinde getirir. Her şey dönüp dolaşıp Salih Baba'da düğümleniyor gibidir. Aziz'in Tahsin'den öğrendiği gerçek ise, Aziz'in şüphelerinin su yüzüne çıkmasına neden olurken, onu büyük bir hesaplaşmayla karşı karşıya bırakır.

Zehra, mahalledeki evine taşınır ve eski güzel anıları da beraberinde getirir. Ne var ki herkesin tozlu raflara kaldırdığı sırlar da gün yüzüne çıkmaya başlar. Feride, ailesini bir arada tutmaya gayret ederken, Zehra onun önüne, huzurlu bir yuva kurması için beklenmedik bir sürpriz getirir. Ancak bu yuva, herkesin kaderini değiştirecek kadar güçlü bir geçmişe sahiptir.

VUSLAT SON BÖLÜM ÖZETİ!

Zehra, üç ailenin kader ortaklığını açıklayınca, herkes bir başka yöne savrulur. Gerçeğin ortaya çıkması için yapılan araştırmalar, Satranc-ı Urefa tahtasında "Tahkikler" bölümüne işaret etmektedir.

Feride'nin aile geçmişindeki önemli bir sırrın peşine düşmesi, babası Faik ve Hasibe'nin de geçmişleriyle yüzleşmelerine sebep olur. Çarklar yeniden dönmeye başlar. Faik, ailesini Korkmazerler'den korumak için harekete geçer.