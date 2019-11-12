Zalim İstanbul 19.bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul yeni bölümde Nedim büyük hesaplaşmayı başlatıyor!

Zalim İstanbul 19.bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölümde Nedim konağın altını üstüne getirecek. İntikam planlarını devreye sokan Nedim yaşadıklarının acısını teker teker alacak. Her yeni bölümü merakla beklenen dizinin yeni bölümü oldukça heyecan verici. Peki Zalim İstanbul 19.yeni bölümde neler olacak

ZALİM İSTANBUL 19.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul 19. Bölüm Fragmanı yayında! Nedim intikam planını devreye sokuyor!

Nedim'in eve dönmesiyle birlikte tüm dengeler değişiyor! Nedim'in alacağı intikamdan korkan herkes bir bir ortaya çıkıyor. Nedim ise yaşadığı şeylerin acısını çıkarmak istiyor. İntikam planına ilk olarak Ceren'den başlıyor! Cenk ise yaşayacağı şeylere hazır olduğunu söylese de korkmaktan kendini alamıyor. Fakat Şeniz her zaman olduğu gibi kendine koruma kalkanı yaratıyor. Nedim'in Agah ile karşı karşıya kalmasıyla durumun düzeleceğini düşünüyor!

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Zalim İstanbul 19. son bölüm fragmanı yayınlandı