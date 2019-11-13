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8.bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek yeni bölümde Melek’in fark etmediği…

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 8.bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan dizinin yeni bölüm fragman oldukça heyecanlı. Yeni bölüm fragmanına “Almanya’ya gidemeyen Alpay Seyit Ali’yi annesine verecek mi?” sorusu damga vururken dizinin hayranları “Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin yer aldığı fragmanı da yayınlandı. İşte dizinin fragmanı ve ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:12

Yeni sezona yeni başlayan diziler arasında yer alan Benim Adım Melek 8.bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede ekranlarda yer almasına rağmen büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin her haftaki bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümünde yaşanan aksiyonlardan sonra bu haftaki yeni bölümde merakla bekleniyor. Peki Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? İşte Benim Adım Melek 8.bölüm fragman ve detayları…

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay, Almanya'ya gidemediği gibi küçük Seyitali'yle Antep'te kalakalmıştır. Funda, paraları alıp ortalıktan kaybolur. Alpay, içinde bulunduğu çaresizlikle küçük Seyitali'yi annesine teslim edecek mi? Seyitali, yüreği soğumasa da Melek'e ve ailesine sahip çıkar. Karadağ konağında Kadriye'nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür. Kerem, delikanlılığın verdiği fevrilikle iyilik yapayım derken göz mü çıkaracak? Halil'den gelen haber Seyitali'nin yüzünü güldürür. Melek, heyecanla giderken fark etmediği şey ne olacak?

BENİM ADIM MELEK 8.BÖLÜM FRAGMAN

Benim Adım Melek 8. son bölüm fragmanı yayınlandı

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Benim Adım Melek 8.bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek yeni bölümde Melek’in fark etmediği…
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