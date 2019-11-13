Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Çocuk dizisi final mı yapıyor? Çocuk dizinin final yapacağı iddiaları doğru mu?

dizisi final mı yapıyor? Çocuk dizinin final yapacağı iddiaları doğru mu?

Pazartesi günleri ekrana gelen dizisi bir süre sonra Salı gününe alınmıştı. Reyting sıkıntısı yaşayan dizinin bu sebepten ötürü Salı gününe çekildiği iddia edilmişti. ekranlarına gelen dizi ile ilgili yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Dizinin sıkı takipçileri “Çocuk dizisi final mi yapıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Peki iddialar doğru mu? ?

Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:41
Çocuk dizisi final mı yapıyor? Çocuk dizinin final yapacağı iddiaları doğru mu?

Star Tv ekranlarına gelen Çocuk dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme oturdu. Dizinin yapımcısı, senaristler ile konuşarak izleyicinin ekrana çekilmesini istemiş, senaryonun tüm gizemi çözülmüştü. Özetle; dizide bilinmeyen her şey ortaya çıktı. Bunun üzerine dizinin hayranları dizinin final yapacağına dair iddiaların güçlendiğini düşünüyor. Beklenen reytinglerin de gelmemesi ile birlikte bu iddialar güçlenmiş durumda. Peki Çocuk dizisi final mi yapıyor?

ÇOCUK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Çocuk Reytingleri ilk günden bu yana dilediği gibi gitmeyen Çocuk dizisi, haftaya Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrolünü üstlendiği Azize dizisiyle çarpışacak. Dizinin erken final yapması iddialar arasında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuk dizisi final mı yapıyor? Çocuk dizinin final yapacağı iddiaları doğru mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN