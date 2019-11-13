Çocuk dizisi final mı yapıyor? Çocuk dizinin final yapacağı iddiaları doğru mu?

Star Tv ekranlarına gelen Çocuk dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme oturdu. Dizinin yapımcısı, senaristler ile konuşarak izleyicinin ekrana çekilmesini istemiş, senaryonun tüm gizemi çözülmüştü. Özetle; dizide bilinmeyen her şey ortaya çıktı. Bunun üzerine dizinin hayranları dizinin final yapacağına dair iddiaların güçlendiğini düşünüyor. Beklenen reytinglerin de gelmemesi ile birlikte bu iddialar güçlenmiş durumda. Peki Çocuk dizisi final mi yapıyor?

ÇOCUK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Çocuk Reytingleri ilk günden bu yana dilediği gibi gitmeyen Çocuk dizisi, haftaya Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrolünü üstlendiği Azize dizisiyle çarpışacak. Dizinin erken final yapması iddialar arasında.



