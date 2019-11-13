Çukur 3.sezon 8.bölüm fragmanı yayında! Çukur son bölümde neler oldu? Yamaç ve Nehir yakınlaştı!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizinin başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstengil yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Çukur yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Pazartesi akşamı ekrana gelen olan yeni bölümde Yamaç'ın, Akın'ın aileden ve Çukur'dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın'da şok etkisi yaratacak. Peki Çukur 3.sezon 8.bölüm (75.bölüm) fragmanında neler oluyor? İşte merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

ÇUKUR 3.SEZON 8.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekranların reyting rekortmeni dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Haberimizde Çukur 3.sezon 8.bölüm fragmanına ve son bölüm özetine bakabilirsiniz.