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filminin konusu nedir? Film nerede çekildi? Gölde Dehşet oyuncu kadrosu!

Gerilim ve korku türündeki filmi için geri sayım başladı. 2015 yapımı film bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Kızını kurtarmaya çalışan bir babanın verdiği mücadeleyi anlatan film oldukça merak ediliyor. ’ne ait film Kanal D ekranlarına gelecek. Peki; nedir? İşte !

Giriş Tarihi: 13.11.2019 14:31
Gölde Dehşet filminin konusu nedir? Film nerede çekildi? Gölde Dehşet oyuncu kadrosu!

Gölde Dehşet filmi için heyecan dorukta. Başrolünde Dolph Lundgren'in yer aldığı film gerilim türünde olup yasa dışı hayvan kaçakçılığından tutuklanan ve bir süre önce tahliye edilen Clint Gray'in sebep olduğu dehşetten kızını kurtarmaya çalışmasını konu alıyor. Ünlü oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosu ile Gölde Dehşet filminin konusu nedir? Gölde Dehşet filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

GÖLDE DEHŞET FİLMİNİN KONUSU

Birçok insanın köpek balıkları tarafından öldürüldüğü Tahoe gölünde, yasa dışı hayvan kaçakçılığından tutuklanan ve bir süre önce tahliye olan Clint Gray, sebep olduğu dehşetten kızını kurtarmaya çalışacaktır.

GÖLDE DEHŞET FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Dolph Lundgren, Sara Malakul Lane, Lily Brooks O'Briant , James Chalke

GÖLDE DEHŞET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gölde Dehşet filmi 2015 yapımı olup Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli bölgelerinde çekilmiştir.

DOLPH LUNDGREN KİMDİR?

İlk olarak 1985 tarihinde, ünlü boks filmi serisi rocky'de rol alarak sinemaya adım atan ve aralarında Universal Soldier (Evrenin Askerleri), Masters of the Universe (He-Man) ve The Ependables (Cehennem Melekleri)'ın da bulunduğu pek çok Holywood filminde rol alan İsveç'li sinema oyuncusu, yapımcı, yönetmen, aktör ve profesyonel dövüş sanatları sporcusu.

SARA MALAKUL LANE KİMDİR?

Sara Malakul Lane, Guam doğumlu Taylandlı-İngiliz-Amerikalı oyuncu ve model. Rol aldığı Jailbait ve Sharktopus. aflı filmlerle tanındı.

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