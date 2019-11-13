Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin konusu nedir? Film nerede çekildi? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin oyuncu kadrosu!

Kanal D ekranlarına gelen Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi için araştırmalar sürüyor. Televizyon ekranlarına ilk kez gelecek olan film oldukça merak ediliyor. 2017 yılı yapımı filmin başrolünde Jude Law oynuyor. Yönetmen koltuğunda ise önemli bir isim var; Guy Ritchie. ABD ve İngiltere ortak yapımı olan Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin konusu nedir? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU

Londra sokaklarında büyümüş Arthur, saplandığı yerden efsanevi kılıç Excalibur'u çıkarana dek kral soyundan olduğunu hiç bilmemiştir. Ancak iş kılıcı çıkarmakta değil, doğru kullanmayı bilmektedir. Krala isyan eden bir gruba katılan Arthur, ailesini öldürerek tahta çıkan acımasız Vortigern'i alt etmeye çalışacaktır.

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges-Frisbey, Djimon Hounsou, Eric Bana

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere yapımı olup bu ülkelerin çeşitli bölgelerinde çekilmiştir.

JUDE LAW KİMDİR?

29 Aralık 1972'de Londra, İngiltere'de doğdu. 12 yaşında Ulusal Gençlik Müzik Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı.17 yaşında Families isimli Tv şovunda rol almak üzere okulu tamamen bıraktı. 1992 yılında sahne kariyerine adım atmıştır. Londra sınırları içerisinde birçok oyunda rol almış ardından Broadway'e geçiş yaptı. İki yıl boyunca yeraldığı Granada Tv'de yayınlanan pembe dizi Families'den (Aileler) sonra 1994'de drama filmi Shopping'deki rolüyle çıkış yaptı. Sonra beyaz perdede bağımsız filmler de yer almaya başladı. İlk önemli filmi Ethan Hawke ve Uma Thurman ile rol aldığı Gattaca oldu. 2000'de Matt Damon ve Gwyneth Paltrow'la birlikte oynadığı The Talented Mr. Ripley filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Oyuncu dalında ve 2004 yılında ise Nicole Kidman'la beraber başrollerini paylaştığı Cold Mountain filmindeki performansı ile En İyi Aktör dalında aday gösterildi. Kasım 2004'de People Dergisi tarafından Yaşayan En Seksi Erkek seçildi. Shopping filminin çekimleri sırasında tanıştığı oyuncu Sadie Frost ile 2 Eylül 1997'de evlendi. Çiftin üç çocukları oldu fakat 2003'te boşandılar. Oyunculuğunun yanı sıra 'Natural Nylon' isimli prodüksiyon şirketinin ortağı olan yakışıklı oyuncu, Sherlock Holmes film serisinde Dr. John Watson'ı canlandırdı. 2016'da ise ünlü, başarılı İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun dizisi The Young Pope'da başrol karakteri canlandırdı.