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sonuçları 12 Kasım açıklandı mı? , , Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında yayına gelen film ve diziler sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Dün akşam ekrana gelen diziler arasında TRT1’de , Star TV’de , ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekrana geldi. Medya gündemini yakından takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Geçen haftaki sıralamada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi birinci olurken, Kadın dizisi onu ikincilikle takip etmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (özet) ise beşinci sıraya yerleşti. Peki açıklandı mı? Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:47
Reyting sonuçları 12 Kasım açıklandı mı? Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler sonuçlarını an be an takip ediyorlar. Salı akşamı en çok izlenen dizi ve filmler izleyicisiyle buluştu. Geçen haftaki sıralamada ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci olurken, dizisi geri sıralamada yer aldı. Dizi severler sabah saatlerinden itibaren '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması yayınlanıyor. Peki açıklandı mı? Çocuk, , Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Güncel reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 12 Kasım Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları 12 Kasım açıklandı mı? Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları kim birinci oldu?
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