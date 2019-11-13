Sen Anlat Karadeniz 64. son bölümü ile atv ekranlarındaydı! Sen Anlat Karadeniz final bölümü tek parça izle

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. Son bölümü ile televizyon ekranlarındaydı. Sen Anlat Karadeniz final bölümü ile ekranlara veda etti. Peki, Türkiye'nin sevilen dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte Sen Anlat Karadeniz final bölümünde yaşananlar ve son bölümünün tek parça videosu…

SEN ANLAT KARADENİZ 64. BÖLÜM TEK PARÇA BURADA! SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL YAPTI

Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm final tek parça izle

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır.

Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar.

Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler…

Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.