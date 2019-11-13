Yemin 118.bölüm fragmanı yayında! Nigar’ın planı ne? Yemin yeni bölümde neler oluyor?

Yemin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal 7'nin sevilen dizisinin yeni bölümünde aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor olacak. Dizinin sıkı takipçileri '' Yemin yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan 118.bölümde Reyhan'ın sabrı sınanırken, beklenmedik bir hamle yapar. Nigar ise Cavidan'ın yaptığını bilir ve bir planı vardır. Peki Yemin 118.bölümde neler oluyor? Nigar ne yapacak?

YEMİN 118.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yemin 118.bölümüyle bu akşam Kanal 7'de!

REYHAN'IN SABRI SINANIR!

Yemin dizisinde bugün Cavidan'ın yaptığının farkında olan Nigar sessiz kalmaz ve bir plan yapar. Nigar'ın planı ne?

Yemin 118. son bölüm fragmanı yayınlandı!

Reyhan'ın sabrı sınanırken, beklenmedik bir hamle yapar. Nigar ise Cavidan'ın yaptığını bilir ve bir planı vardır. Diğer tarafta Talaz'ın kurduğu oyundan habersiz olan Narin, adım adım tehlikeye yaklaşır.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SIR PERDESİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Yemin dizisinde bugün Reyhan, konakta kalmayı kabul eder ama büyük bir sınavdan geçmek zorundadır. Ayrıca konakta dolaşan büyük sır ne?

Reyhan konağa gelse de onu zor günler bekler. Konakta ise büyük bir sır dolaşır. Öte yandan Narin tarafından köşeye sıkıştırılan Kemal, düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Narin'in bulduğu çözüm ise başını belaya sokar!