Afili Aşk 22.bölüm fragmanında şaşırtan gelişme! Afili Aşk son bölümde neler oldu?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Çarşamba akşamı yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanları ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Afili Aşk yeni bölümde neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam dizi severlerle buluşacak olan 22.bölümde evlilik oyununu öğrenen Yelda Ayşe'yi planına dahil edecek. Amacı Ayşe'nin Kerem'i terk etmesi değil, Kerem'in Ayşe'den soğumasıdır. İşte Afili Aşk 22.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

AFİLİ AŞK 22.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ayşe, Kerem'den hayatında duyduğu en güzel aşk cümlelerini duymuştur. Kerem ve Ayşe için her şey iyiye giderken anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda bu bilgiyi kullanarak Ayşe'yi bir kukla gibi oynatmaya başlar. Amacı Ayşe'nin Kerem'i terk etmesi değil, Kerem'in Ayşe'den soğumasıdır.

Afili Aşk 22. son bölüm fragmanı yayınlandı

Ayşe bambaşka biri olur. Ayşe'nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Kerem, Ayşe'nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir.

Bundan sonra Kerem ve Ayşe için her şey başlamadan bitecek midir? Ayşe hayatında alacağı en zor kararla karşı karşıyadır.

Ceyda'nın Kerem ve Ayşe'nin evliliğiyle ilgili gerçeği Yelda'ya anlatmasından sonra Ayşe zor günler geçirmeye başlar. Kerem ile arası yeni yeni istediği gibi olmaya başlayan Ayşe'nin bir seçim yapması gerekmektedir. Yelda, Ayşe'yi Kerem'den ayrılması için zorlar. Kerem ise tüm bunlar yaşanırken sadece Ayşe'ye olan aşkı ile ilgilenir. Bunca zaman sonra büyük itirafı yapmıştır ama işler iyice karışmıştır. Ne yapacağı konusunda çıkmaza düşen Ayşe ise bir karar vermek zorundadır.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Ayşe, Kerem'in beklenmedik hamlesi ve öpücüğü karşısında şaşkındır. Kerem'in ortaya attığı centilmenlik anlaşması yine Kerem eliyle bozulmuştur. Ayşe bunun anlamını sorgulamaya başlar. Ayşe kendi duygularının farkındadır ama Kerem'den emin olmak için ondan gelecek hamleyi bekler.

Kerem içinse kara kutunun tekrar açılma vakti gelmiştir. Artık kara kutu sorularını cesaretle cevaplamak zorundadır. Peki Kerem aşkını itiraf edebilecek midir? Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini öğrenen Yelda için ise hesap sorma vakti gelmiştir. Sessizliğini koruyan Yelda, ne yapacaktır? Yelda bu aşka engel olabilecek midir?