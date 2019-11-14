Benim Adım Melek son bölüm ile dün akşam ekranlara geldi! Benim Adım Melek 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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son bölüm ile dün akşam ekranlara geldi! yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 8.bölüm ile dün akşam ekranalra geldi. Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan dizinin yeni bölüm fragman oldukça heyecanlı. Yeni bölüm fragmanına “Almanya’ya gidemeyen Alpay Seyit Ali’yi annesine verecek mi?” sorusu damga vururken dizinin hayranları “Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin yer aldığı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 09:53

Yeni sezona yeni başlayan diziler arasında yer alan Benim Adım Melek 8.bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Kısa sürede ekranlarda yer almasına rağmen büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin her haftaki bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümünde yaşanan aksiyonlardan sonra bu haftaki yeni bölümde merakla bekleniyor. Peki Benim Adım Melek 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 8.bölüm fragman ve detayları…

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay, Almanya'ya gidemediği gibi küçük Seyitali'yle Antep'te kalakalmıştır. Funda, paraları alıp ortalıktan kaybolur. Alpay, içinde bulunduğu çaresizlikle küçük Seyitali'yi annesine teslim edecek mi? Seyitali, yüreği soğumasa da Melek'e ve ailesine sahip çıkar. Karadağ konağında Kadriye'nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür. Kerem, delikanlılığın verdiği fevrilikle iyilik yapayım derken göz mü çıkaracak? Halil'den gelen haber Seyitali'nin yüzünü güldürür. Melek, heyecanla giderken fark etmediği şey ne olacak?

BENİM ADIM MELEK 8.BÖLÜM FRAGMAN

Benim Adım Melek 8. son bölüm fragmanı yayınlandı

BENİM ADIM MELEK 9.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 9.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içeriğinde olacaktır.

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