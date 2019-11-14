Bu akşam hangi diziler var? 14 Kasım 2019 ATV, Show TV, Kanal D, Star TV’de bugün neler var?

14 Kasım Perşembe kanallarda neler var? sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her gün olduğu gibi bu akşam da kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar bulunuyor. Televizyon karşısına geçip bir şeyler seyretmek isteyen vatandaşlar 'Bu akşam televizyonda neler var ve bu akşam hangi diziler var' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak televizyonların yayın akışını sizler için hazırladık…
14 KASIM PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası14:00 BENİ BIRAKMA
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
00.15 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU
14 KASIM PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yaralı Kuşlar
17:00 AFİLİ AŞK
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
23.45 M. FATİH ÇITLAK İLE HUZUR VAKTİ
14 KASIM PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 KARDEŞİM BENİM
22.30 SEVGİLİ GEÇMİŞ
14 KASIM PERŞEMBE; SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 AŞK AĞLATIR
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00.15 AŞK AĞLATIR