Bu akşam hangi diziler var? 14 Kasım 2019 ATV, Show TV, Kanal D, Star TV’de bugün neler var?

14 Kasım Perşembe kanallarda neler var? sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her gün olduğu gibi bu akşam da kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar bulunuyor. Televizyon karşısına geçip bir şeyler seyretmek isteyen vatandaşlar 'Bu akşam televizyonda neler var ve bu akşam hangi diziler var' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak televizyonların yayın akışını sizler için hazırladık…

14 KASIM PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00.15 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU

14 KASIM PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 AFİLİ AŞK

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23.45 M. FATİH ÇITLAK İLE HUZUR VAKTİ

14 KASIM PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 KARDEŞİM BENİM

22.30 SEVGİLİ GEÇMİŞ

14 KASIM PERŞEMBE; SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 AŞK AĞLATIR

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00.15 AŞK AĞLATIR