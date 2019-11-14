Hercai 21.bölüm fragmanı: Reyyan sinir krizi geçirir! Hercai yeni bölümde neler oluyor?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahnelere yer verildi. Reyyan'ın Azize Aslanbey'e saldırması konakta şok etkisi yaratır. Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı dizinin son bölümü izleyicisini ekrana kilitlemişti. Dizinin sıkı takipçileri '' Hercai yeni bölümde neler oluyor? Reyyan, Azize'ye neden saldırdı?'' sorularına yanıt arıyor. Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölüm fragmanında "Herkesin katili sensin!" sözü dikkat çekiyor. Haberimizde, Hercai 21. Bölüm fragmanına ve son bölümde yaşanan tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR? İŞTE HERCAİ 21.BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 21.bölümü 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'da ATV'de!

İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi yeni bölümde "Herkesin katili sensin!" sözü damga vurdu.