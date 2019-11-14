Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Güncel olarak reyting sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi ve filmler kendi kategorilerinde birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam TRT1'de Benim Adım Melek, Kanal D'de Afili Aşk, ATV'de Sen Anlat Karadeniz son bölümleriyle ekrana geldi. Bunun akabinde '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Geçen haftaki sonuçlarda Sen Anlat Karadeniz ikinci olurken, Afili Aşk dizisi onu üçüncülükle takip etmişti. Peki 13 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin merakla araştırdığı konuların başında geliyor. Haberimizde, Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.