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sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım , Benim , Sen reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları merak ediliyor. Medya gündemini yakından takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D’de , TRT1’de Benim , ATV’de Sen son bölümleriyle ekrana geldi. Sen Anlat Karadeniz final bölümüyle izleyicisini ekrana kilitledi. Geçen haftaki sonuçlarda Sen Anlat Karadeniz ikinci sırada, Afili Aşk üçüncü, sırada yer aldı. Peki açıklandı mı? En çok hangi yapım izlendi? İşte Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması!

Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:32
Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Güncel olarak sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi ve filmler kendi kategorilerinde birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam TRT1'de Benim , Kanal D'de , ATV'de Sen son bölümleriyle ekrana geldi. Bunun akabinde '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Geçen haftaki sonuçlarda Sen Anlat Karadeniz ikinci olurken, Afili Aşk dizisi onu üçüncülükle takip etmişti. Peki açıklandı mı? Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin merakla araştırdığı konuların başında geliyor. Haberimizde, Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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